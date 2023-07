Il fiume della Valcamonica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fiume della Valcamonica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OGLIO

Significato/Curiosita : Il fiume della valcamonica

Caggioli - storia di valcamonica, 1853) mineraria - l'attività mineraria è stata fondamentale per lo sviluppo della valcamonica nel corso dei secoli,... L'oglio (oi [‘] o [‘u] in lombardo) è un importante fiume italiano, affluente del po, che scorre in lombardia, nelle province di brescia, bergamo...