L insieme dei tessuti di sostegno di una pianta - Cruciverba

Lo stereoma è l'insieme dei tessuti di sostegno delle piante, che conferisce loro la struttura e la resistenza necessarie per sostenere il loro corpo e le loro parti. Questo sistema di tessuti, comunemente noto come tessuti di sostegno o tessuti di supporto, è fondamentale per consentire alle piante di crescere in modo eretto e mantenere la stabilità durante le condizioni ambientali avverse. Lo stereoma è composto principalmente da fibre di collagene o cellulosa, che formano le pareti cellulari delle cellule vegetali, offrendo supporto meccanico e rigidità alle strutture vegetali. La presenza di uno stereoma ben sviluppato è essenziale per la crescita sana e robusta delle piante.

