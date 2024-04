La Soluzione ♚ Si intreccia nei tessuti La definizione e la soluzione di 5 lettere: Si intreccia nei tessuti. TRAMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si intreccia nei tessuti: Trama – in narratologia, genericamente l'insieme degli eventi più importanti contenuti in un'opera narrativa Trama – insieme di fili che concorrono nel formare un tessuto Trama – nei funghi, parte inferiore del cappello Trama – L’unità dati del livello di collegamento (indicata talvolta come DL-PDU cioè “Data Link-PDU”) Trama – sorgente di magia nell'universo immaginario di Forgotten Realms Gennaro Trama (1856-1927) – vescovo cattolico italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Trama – in narratologia, genericamente l'insieme degli eventi più importanti contenuti in un'opera narrativa Trama – insieme di fili che concorrono nel formare un tessuto Trama – nei funghi, parte inferiore del cappello Trama – L’unità dati del livello di collegamento (indicata talvolta come DL-PDU cioè “Data Link-PDU”) Trama – sorgente di magia nell'universo immaginario di Forgotten Realms Gennaro Trama (1856-1927) – vescovo cattolico italiano trama ( approfondimento) f sing (pl.: trame) (tessile) (abbigliamento) (tecnologia) insieme di fili formanti un tessuto (arte) (letteratura) (teatro) (cinematografia) riassunto dello svolgimento di un'opera ambientata nella finzione Voce verbale trama terza persona singolare del presente di tramare seconda persona singolare imperativo di tramare Sillabazione trà | ma Pronuncia IPA: /'trama/ Etimologia / Derivazione dal latino trama ovvero "trama" Citazione Sinonimi fili trasversali, ordito, tessitura, tramatura

( senso figurato ) ossatura, intelaiatura architettura

ossatura, intelaiatura architettura ( senso figurato ) congiura, macchinazione, complotto, insidia, cospirazione, intrigo, raggiro maneggio, trappola, tresca, imbroglio,

congiura, macchinazione, complotto, insidia, cospirazione, intrigo, raggiro maneggio, trappola, tresca, imbroglio, ( senso figurato ) (di libro, film) canovaccio, intreccio, schema, soggetto, storia, traccia

canovaccio, intreccio, schema, soggetto, storia, traccia (terza persona singolare del presente di tramare) (senso figurato) macchina, architetta, ordisce, intriga , complotta, congiura, cospira Contrari ( senso figurato ) improvvisazione, estro

improvvisazione, estro ( senso figurato ) fedeltà, sincerità, lealtà, obbedienza

fedeltà, sincerità, lealtà, obbedienza (terza persona singolare del presente di tramare) (senso figurato) agisce apertamente, sventa Termini correlati ( senso figurato ) struttura, elementi, figure

struttura, elementi, figure (senso figurato) legame Parole derivate tramare Altre Definizioni con trama; intreccia; tessuti; Soggetto di un film; Si intreccia con l ordito; S intreccia per poco; Negozio di tessuti e lenzuola; Punteggiano certi tessuti; Se ne fanno ricchi tessuti; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Si intreccia nei tessuti

TRAMA

T

R

A

M

A

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Si intreccia nei tessuti' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.