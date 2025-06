Amministrano insieme nei cruciverba: la soluzione è Cogerenti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Amministrano insieme' è 'Cogerenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COGERENTI

Altre soluzioni: CONDIRETTORI

Curiosità e Significato di "Cogerenti"

Approfondisci la parola di 9 lettere Cogerenti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cogerenti? Cogenti indica persone che agiscono con autorità, che hanno il potere di amministrare e prendere decisioni insieme. È un termine che sottolinea la collaborazione tra soggetti con uguale capacità decisionale, come nel caso di amministratori condivisi. In definitiva, cogenti rappresenta un modo di lavorare in squadra, unendo forze e competenze per gestire efficacemente una responsabilità comune.

Come si scrive la soluzione Cogerenti

Hai trovato la definizione "Amministrano insieme" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

G Genova

E Empoli

R Roma

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

