Camillo cardinale e arcivescovo italiano - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : RUINI

Significato/Curiosità : Camillo cardinale e arcivescovo italiano

Camillo Ruini è un noto cardinale e arcivescovo italiano. Nato a Sassuolo nel 1931, è stato ordinato sacerdote nel 1954 e successivamente ha ricoperto diversi incarichi ecclesiastici. È stato arcivescovo di Vercelli dal 1983 al 1991 e poi arcivescovo di Torino fino al 2002. Nel 1991 è stato nominato cardinale da Papa Giovanni Paolo II. Ruini ha avuto un ruolo di spicco all'interno della Chiesa cattolica italiana, svolgendo anche il ruolo di presidente della Conferenza Episcopale Italiana per oltre un ventennio. La sua lunga carriera è stata caratterizzata dal suo impegno a favore della fede e del dialogo tra la Chiesa e la società italiana.

