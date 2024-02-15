La città etrusca espugnata da Camillo

SOLUZIONE: VEIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La città etrusca espugnata da Camillo" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città etrusca espugnata da Camillo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Veio? Il nome si riferisce a un'antica città etrusca che fu conquistata da Camillo durante le sue campagne militari. Questa vittoria segnò un momento importante nella storia delle guerre contro gli Etruschi, contribuendo alla dominazione romana sulla regione. La città di Veio rappresenta simbolicamente la resistenza e il successo delle forze romane nell'espansione del loro territorio.

Quando la definizione "La città etrusca espugnata da Camillo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città etrusca espugnata da Camillo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Veio:

V Venezia E Empoli I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città etrusca espugnata da Camillo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

