La definizione e la soluzione di: Il cardinale al tramonto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OVEST

Significato/Curiosita : Il cardinale al tramonto

[senza fonte] il nome della popolazione dei morlacchi, valacchi del nord, deriva appunto dall'attribuzione del colore nero al punto cardinale nord. avendo... [senza fonte]nome della popolazione dei morlacchi, valacchi del nord, deriva appunto dall'attribuzione del colore neropuntonord. avendo... L'ovest è uno dei quattro punti o direzioni cardinali, è opposto all'est e perpendicolare a nord e sud. È sinonimo di occidente e ponente. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il cardinale al tramonto : cardinale; tramonto; Il cardinale toscano autore de La Calandria; Può essere cardinale ; Un cardinale orientale; Tinto di rosso come un cardinale ; Fu eletto papa nel 1378 senza essere cardinale ; Dall alba al tramonto ; Hanno inizio al tramonto ; Fiammeggianti come le nuvole al tramonto ; Tempo dopo il tramonto in cui inizia a far buio; Il tipico colore violaceo delle Dolomiti al tramonto ;

Cerca altre Definizioni