Cavità del muro in cui si usava mettere statue - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : NICCHIA

Significato/Curiosità : Cavità del muro in cui si usava mettere statue

Una cavità del muro in cui si usavano mettere statue è chiamata nicchia. Una nicchia è un piccolo spazio incavato all'interno di una parete o di una struttura architettonica, progettato per ospitare una statua, una figura sacra o un oggetto decorativo. Le nicchie sono spesso progettate in modo da essere visibili e accentuate, con cornici o elementi decorativi che le circondano. Questi spazi offrono un luogo dedicato per esporre e valorizzare le statue o gli oggetti di valore, creando un punto focale all'interno di un ambiente. Le nicchie possono essere presenti in edifici religiosi, residenze private o spazi pubblici, aggiungendo un tocco estetico e spirituale all'ambiente circostante.

