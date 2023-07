Ripiegato in poco spazio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ripiegato in poco spazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : RANNICCHIATO

Significato/Curiosità : Ripiegato in poco spazio

Ripiegato in poco spazio o rannicchiato è un'azione che implica la contrazione del corpo per adattarsi a uno spazio limitato. È un atteggiamento comune quando si cerca di occupare meno spazio possibile o quando si cerca di trovare conforto e sicurezza in una posizione compatta. Questo gesto può essere adottato sia da animali che da esseri umani in varie situazioni, come durante un viaggio su un mezzo di trasporto affollato o quando si dorme in un piccolo spazio. Rannicchiarsi può offrire una sensazione di protezione e comfort, consentendo al corpo di assumere una postura compatta e raccolta.

