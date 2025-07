Spettacolare cavità naturale presso Toirano in Liguria nei cruciverba: la soluzione è Grotta Della Basura

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Spettacolare cavità naturale presso Toirano in Liguria' è 'Grotta Della Basura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GROTTA DELLA BASURA

Curiosità e Significato di Grotta Della Basura

Vuoi sapere di più su Grotta Della Basura? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 17 lettere nella pagina dedicata: Grotta Della Basura.

Perché la soluzione è Grotta Della Basura? La Grotta della Basura è una spettacolare cavità naturale situata a Toirano, in Liguria, nota per le sue affascinanti formazioni e curiosità. Il nome deriva dal fatto che, nel passato, venivano trovati rifiuti e detriti all’interno, testimonianza di un uso storico come discarica. Oggi è un luogo di grande interesse geologico e turistico, perfetto per scoprire le meraviglie sotterranee della regione.

Come si scrive la soluzione Grotta Della Basura

Se "Spettacolare cavità naturale presso Toirano in Liguria" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

R Roma

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

B Bologna

A Ancona

S Savona

U Udine

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I M S A N N A E U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AMANUENSI" AMANUENSI

