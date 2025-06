Piccolo spazio nel muro o settore molto specifico nei cruciverba: la soluzione è Nicchia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Piccolo spazio nel muro o settore molto specifico' è 'Nicchia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NICCHIA

Curiosità e Significato di Nicchia

Hai risolto il cruciverba con Nicchia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Nicchia.

Perché la soluzione è Nicchia? Una nicchia è un piccolo spazio o apertura nel muro, spesso usato per posizionare oggetti o decorazioni. Può anche riferirsi a un settore molto specifico di interesse o attività, che si distingue per la sua peculiarità. In entrambi i casi, rappresenta un'area delimitata e ben definita, dedicata a uno scopo preciso o a un dettaglio particolare, rendendo tutto più organizzato e funzionale.

Come si scrive la soluzione Nicchia

La definizione "Piccolo spazio nel muro o settore molto specifico" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

I Imola

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

