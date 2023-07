Il cervo le cambia ogni anno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cervo le cambia ogni anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CORNA

Significato/Curiosità : Il cervo le cambia ogni anno

Il cervo cambia le sue corna ogni anno in un processo noto come rinnovamento delle corna. Le corna dei cervi sono costituite da ossa e vengono sviluppate durante la primavera e l'estate. Durante l'inverno, le corna iniziano a perdere la loro struttura e vengono poi liberate dal cervo. Questo processo avviene principalmente nei maschi adulti, che sviluppano corna più grandi e complesse rispetto alle femmine. Dopo aver perso le corna, il cervo inizia a far crescere una nuova coppia di corna, che sarà più grande e più robusta rispetto a quelle dell'anno precedente. Questo ciclo di rinnovamento delle corna si ripete ogni anno, fornendo ai cervi un mezzo per competere per le risorse e dimostrare la loro forza durante la stagione degli accoppiamenti.

Altre risposte alla domanda : Il cervo le cambia ogni anno : cervo; cambia; ogni; anno; cervo dei Paesi nordici; Cacciatore tramutato in cervo da Artemide; Il Khan di Porto cervo ; Somiglia al cervo Ma va; Il grosso cervo canadese; Non cambia to nel tempo; cambia ogni giorno; cambia no fatto in fette; cambia immagini nel video non in uso del PC; cambia no forza in norma; Sono duri in ogni lavoro; Alla fine di ogni rampa tra un piano e l altro; ogni azienda ne ha uno sociale; Cambia ogni giorno; Lavorano in incogni to; anno Santo; Si fanno in quattro per gli altri; Lo sono coloro che non sanno a che santo votarsi; Vi hanno sede HP e Tesla; Le hanno tigri ed elefanti;

Cerca altre Definizioni