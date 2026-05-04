Fornita elargita

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Fornita elargita' è 'Data'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DATA

Perché la soluzione è Data? Una data è un'informazione che indica un momento preciso nel tempo, come giorno, mese e anno. Essa può essere fornita o elargita attraverso documenti, notizie o registrazioni ufficiali, permettendo di identificare eventi storici, scadenze o ricorrenze. La data funge da riferimento temporale fondamentale per organizzare e comprendere le sequenze degli avvenimenti. La sua corretta comunicazione garantisce chiarezza e precisione nelle conversazioni e negli archivi. La conoscenza delle date è essenziale per la gestione del tempo e delle informazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fornita elargita". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Fornita elargita nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Data

La soluzione associata alla definizione "Fornita elargita" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fornita elargita" conferma che la soluzione 'Data' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Data

D Domodossola A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fornita elargita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Data' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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