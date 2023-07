Vena principale di una miniera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vena principale di una miniera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FILONE

Significato/Curiosita : Vena principale di una miniera

Deposito di argento-piombo, la categoria cambiava in miniera e diventava ergasimon. il concessionario poteva continuare ad operare la miniera per un breve... filone di alessandria, noto anche come filone giudeo (alessandria d'egitto, 20 a.c. circa – 45 d.c. circa), è stato un filosofo ebreo antico con cittadinanza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

