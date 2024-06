Miniera internamente vuota

: . Il territorio comunale fa parte dell'area tutelata del Parco regionale dei Monti Lattari. Cava de' Tirreni è un comune italiano di 50 191 abitanti della provincia di Salerno in Campania.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: cava f sing . femminile di cavo. Sostantivo: cava ( approfondimento) . (attività produttive) (geologia) (ingegneria) apertura effettuata nel suolo o nel fianco di una montagna per estrarre materiale adatto alla costruzione (sabbia, ghiaia, ciottoli, pietre e marmi) o destinato a speciali lavorazioni (ad esempio terra argillosa per mattoni, roccia calcarea per calce); la profondità dello scavo è detta avanzata.