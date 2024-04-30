Una vena del marmo nei cruciverba: la soluzione è Stria

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una vena del marmo' è 'Stria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRIA

Curiosità e Significato di Stria

Hai risolto il cruciverba con Stria? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Stria.

Come si scrive la soluzione Stria

Stai cercando la risposta alla definizione "Una vena del marmo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I M A S T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STIMA" STIMA

