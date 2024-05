La Soluzione ♚ Via principale della zona centrale di Lucca La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FILLUNGO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. FILLUNGO

Significato della soluzione per: Via principale della zona centrale di lucca Via Fillungo è la strada principale del centro di Lucca. . La via, lunga 700 metri e larga 10, all'interno delle mura, è uno dei simboli più rappresentativi della città, centro delle attività turistiche, commerciali e artigianali dei lucchesi.

