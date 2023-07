Spiegare togliere il dubbio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spiegare togliere il dubbio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CHIARIRE

Significato/Curiosità : Spiegare togliere il dubbio

"Chiarire" significa eliminare o dissipare i dubbi, le incertezze o le ambiguità su una determinata questione o situazione. Questo può avvenire attraverso l'esposizione di fatti, l'offerta di spiegazioni dettagliate o la presentazione di prove convincenti. Quando si chiarisce un dubbio, si cerca di fornire una comprensione chiara e accurata, in modo che non ci siano più ambiguità o confusioni. Il chiarimento può essere utile in molteplici contesti, come nelle relazioni personali, nel campo professionale o nelle questioni legali, al fine di favorire una comunicazione aperta, la comprensione reciproca e il raggiungimento di un accordo o una soluzione condivisa.

Altre risposte alla domanda : Spiegare togliere il dubbio : spiegare; togliere; dubbio; Si dice per spiegare ; Un caso da spiegare ; Aiutano per spiegare le regole; spiegare i punti oscuri; Un prospetto ridotto presentato per spiegare ; togliere privare; togliere la merce dal camion; L operazione di togliere le pieghe da un vestito; Annullare togliere ; Per togliere lo smalto dalle unghie; Il dubbio amletico originale: To be ing; Gemelle in dubbio ; Possono lasciare in dubbio automobilisti e pedoni; Inserire subdolamente un dubbio ; dubbio perplessità;

Cerca altre Definizioni