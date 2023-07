Guasto sofferto dalla nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guasto sofferto dalla nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AVARIA

Significato/Curiosita : Guasto sofferto dalla nave

Sicuramente, prima del 1912, non si era mai avuta notizia di una nave che avesse sofferto un simile danno. rimane poi il problema dei rivetti posti ad imbullonare... Medesima distinzione scolastica in avaria comune (o generale, o grossa) e avaria particolare (o avaria semplice). l'avaria particolare è quella derivante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Guasto sofferto dalla nave : guasto; sofferto; dalla; nave; Eliminare il guasto ; Si richiede dopo aver subito il guasto ; Un guasto che può immobilizzare la nave; guasto a bordo; Lo è il dente guasto ; sofferto , subito; sofferto a lungo; sofferto , patito; Il regno di Abdalla h; La valutazione dei danni fatta dalla parte avversa; Il gelato a dalla s ing; Gli uccellini nati dalla medesima covata; Il vino passato dalla bottiglia al bicchiere; La mostra la nave in secca; Una nave passeggeri; Sistemazione del carico della nave ; Una nave per Drake; La via seguita dalla nave ;

Cerca altre Definizioni