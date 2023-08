Tormentato travagliato sofferto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tormentato travagliato sofferto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRIBOLATO

Significato/Curiosita : Tormentato travagliato sofferto

Gioco d'azzardo, come invece sostenuto da diverse testate di gossip. ha sofferto cronicamente di alcolismo a partire dai quindici anni d'età. nel 2001 è... Novembre 2015, oblak ne rileva il posto da titolare. il 2018 è stato un anno tribolato per lui in nazionale: oltre ad avere chiesto di non venire convocato per...