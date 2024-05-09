Un guasto al motore

Home / Soluzioni Cruciverba / Un guasto al motore

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un guasto al motore' è 'Avaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVARIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un guasto al motore" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un guasto al motore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Avaria? Quando un motore non funziona correttamente, si verifica un problema che può fermare il veicolo o l'apparecchio. Questo malfunzionamento può essere causato da diverse cause e spesso richiede interventi di riparazione. La parola che descrive questa situazione è comunemente usata per indicare un'interruzione o un guasto che impedisce il normale funzionamento di un motore.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un guasto al motore nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Avaria

La definizione "Un guasto al motore" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un guasto al motore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Avaria:

A Ancona V Venezia A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un guasto al motore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un guasto che può immobilizzare la naveBlocca la nave in mezzo al mareSoffrono quando spendono + ASerio guasto al motoreIl rimedio al guastoCostringe il velista a ricorrere al motoreSi fa al motore nuovoGuasto che ferma la nave al largo