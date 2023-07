Il furgone per i detenuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il furgone per i detenuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CELLULARE

Significato/Curiosità : Il furgone per i detenuti

Il furgone per i detenuti, noto anche come cellulare, è un veicolo appositamente progettato per il trasporto di persone sotto custodia giudiziaria. Questi veicoli sono utilizzati per spostare i detenuti tra le strutture penitenziarie, i tribunali e altri luoghi correlati. Solitamente, i furgoni per i detenuti sono dotati di celle di sicurezza all'interno, con barre o pareti resistenti, per prevenire fughe o tentativi di evasione. Inoltre, sono equipaggiati con dispositivi di sicurezza avanzati, come telecamere di sorveglianza e lucchetti, per garantire la massima sicurezza durante il trasporto. Questi veicoli svolgono un ruolo cruciale nel sistema di giustizia penale, assicurando il trasferimento sicuro dei detenuti e mantenendo l'ordine e la sicurezza durante il processo.

Altre risposte alla domanda : Il furgone per i detenuti : furgone; detenuti; Un furgone con letti e cucinino; Un furgone turistico; Corazzato come può esserlo un furgone ; furgone per trasporti; furgone per cavalli; Sorveglia i detenuti ; Lavorano a stretto contatto con i detenuti ; Ospitano detenuti ; Edificio per detenuti ; Furgoni che trasportano detenuti ;

Cerca altre Definizioni