La Soluzione ♚ Una Regina per i detenuti La definizione e la soluzione di 5 lettere: Una Regina per i detenuti. COELI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una regina per i detenuti: Il carcere di Regina Coeli (Casa circondariale di Roma Regina Coeli) è il principale e più noto carcere di Roma ed è, amministrativamente, la casa circondariale della capitale italiana. Ubicato nel rione Trastevere, al numero 29 di via della Lungara, è dislocato in un complesso edilizio risalente al 1654 già sede di convento e convertito all'uso attuale nel 1881. Recepì il nome della struttura religiosa, dedicata a Maria, Regina Coeli.

Regina carcere romano; Carcere romano; Sciamano con la regina; La regina scandinava che abbandonò il trono e si fece cattolica; La regina madre di Riccardo Cuor di Leone; Detenuti prigionieri nelle barche; Il furgone per i detenuti;

COELI

C

O

E

L

I

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Una Regina per i detenuti' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.