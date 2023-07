Tipo di organismo studiato dal batteriologo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di organismo studiato dal batteriologo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : UNICELLULARE

Significato/Curiosità : Tipo di organismo studiato dal batteriologo

Gli organismi unicellulari sono un tipo di organismo che costituisce un campo di studio fondamentale per i batteriologi. Questi organismi sono formati da una singola cellula, che svolge tutte le funzioni vitali necessarie per la sopravvivenza e la riproduzione. I batteriologi si concentrano nello studio dei batteri, che sono unicellulari prokariotici, e altri microrganismi come gli archaea e i protisti unicellulari. Attraverso l'analisi di queste singole cellule, i batteriologi sono in grado di esplorare la struttura, la funzione, il metabolismo e il comportamento di questi organismi microscopici. Il loro studio contribuisce a comprendere l'evoluzione, la patogenicità e le interazioni con altri organismi, fornendo importanti informazioni per la medicina, l'agricoltura e l'ambiente.

