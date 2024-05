La Soluzione ♚ Un furgone con la casa La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AUTOCARAVAN . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un furgone con la casa. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un furgone con la casa: Italiana romeo – furgone prodotto dalla casa automobilistica alfa romeo romeo – trattore agricolo prodotto dall'alfa romeo romeo-motron – casa motociclistica... Il camper è un mezzo di trasporto classificato dal codice della strada tra gli autoveicoli, che, come la roulotte, sono allestiti permanentemente in modo da permettere il soggiorno dei suoi occupanti. A differenza della roulotte, che deve essere trainata da un altro veicolo, il camper è dotato di motore e sistema di guida autonomi. Il nome "camper" viene, oggi, utilizzato per indicare, indistintamente, veicoli molto diversi tra loro che, fino a qualche decennio fa, venivano distinti in: autocaravan, con telaio e cabina guida presi dalla produzione in serie di furgoni, su cui viene montata una cellula abitativa tipo "roulotte", talvolta con ...

Altre Definizioni con autocaravan; furgone; casa;