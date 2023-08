Un furgone con letti e cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un furgone con letti e cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAMPER

Significato/Curiosità : Un furgone con letti e cucina

Un furgone con letti e cucina, noto anche come camper, è un veicolo appositamente progettato per offrire una soluzione di viaggio comoda e versatile. Questi veicoli combinano le caratteristiche di un furgone con il comfort di una piccola casa su ruote. Solitamente, sono dotati di posti letto, spazio per cucinare, un bagno compatto e area salotto. I camper consentono di esplorare nuovi luoghi e vivere esperienze di viaggio uniche, offrendo una maggiore libertà e autonomia rispetto ad altri mezzi di trasporto. Questi veicoli sono popolari tra gli amanti del campeggio, gli avventurieri e coloro che desiderano evadere dalla routine quotidiana, abbracciando uno stile di vita nomade e avventuroso.

Altre risposte alla domanda : Un furgone con letti e cucina : furgone; letti; cucina; Il furgone per i detenuti; Un furgone con letti e cucinino; Un furgone turistico; Corazzato come può esserlo un furgone ; furgone per trasporti; Pizzi e merletti ; Angioletti ornamentali; letti nuziali; Firmò il Bolletti no della Vittoria nel 1918; I braccialetti meno graditi; Un tipico piatto della cucina romana con carne e verdure; Gas in cucina ; È annessa alla cucina ; Si consuma cucina ndo; Si possono cucina re alla giudìa;

Cerca altre Definizioni