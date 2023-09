Terreno senza rilievi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Terreno senza rilievi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPIANATA

Significato/Curiosita : Terreno senza rilievi

Compatto, attribuito a questo terreno, si deve al ruolo preponderante delle forze di coesione sullo stato di coerenza del terreno, che appare tenace e povero... Scriverla! nel territorio di borsea oggi corrispondente alle località della spianata e di santa rita sorgeva un tempo il borgo di crocetta o della croxe (che... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

