Priva di idealità e di poesia

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Lo Edda in prosa o Edda di Snorri (conosciuto anche come Edda recente o Edda minore) è un manuale di letteratura scritto in lingua norrena dal dotto storico islandese Snorri Sturluson attorno al 1220. Lo scopo di Snorri era di illustrare e tramandare la poesia norrena degli scaldi (poeti di corte islandesi), divenuta ormai vetusta al tempo della stesura del libro: l'autore ne spiega la metrica complessa, i giochi di parole, i kenningar, eccetera, e nel fare questo riporta come esempi molte storie della mitologia norrena, rendendo de facto il libro la più ampia raccolta esistente su questo tema.

prosaici m pl

plurale di prosaico

Sillabazione

pro | sài | ci

Etimologia / Derivazione

vedi prosaico

Sinonimi

( spregiativo ) pedestri

pedestri (senso figurato) monotoni, ripetitivi, noiosi, banali, quotidiani, materiali, pratici, concreti, piatti, scialbi, gretti, volgari, meschini, squallidi

Contrari