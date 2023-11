La definizione e la soluzione di: La zuppa di pesce e crostacei alla marsigliese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : BOUILLABAISSE

Significato/Curiosita : La zuppa di pesce e crostacei alla marsigliese

Vedi zuppa di pesce (film). la zuppa di pesce è un piatto a base di pesce bollito e frutti di mare, comune delle zone costiere di tutto il mondo. è composto... Vedi(film).un piatto a basebollitofruttimare, comune delle zone costieretutto il mondo.composto... La bouillabaisse è una zuppa di pesce tradizionale della Provenza, regione geografica della Francia. Il piatto, col nome boiabessa, è diffuso anche in Italia, specificamente in Liguria. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

