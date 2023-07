La costruzione degli Inuit - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La costruzione degli Inuit. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : IGLOO

Significato/Curiosità : La costruzione degli Inuit

L'"igloo" è una struttura tradizionale di costruzione utilizzata dagli Inuit nelle regioni artiche. Gli igloo sono realizzati con blocchi di neve compatta, solitamente scavati da cumuli di neve o da blocchi tagliati. Questi blocchi di neve vengono sovrapposti a formare un guscio a forma di cupola, che offre protezione dagli elementi esterni. Gli igloo sono noti per la loro capacità di isolamento termico, mantenendo un ambiente relativamente caldo all'interno anche nelle temperature estremamente basse dell'Artico. La forma circolare della struttura aiuta a resistere alle forti raffiche di vento. Gli igloo sono ancora utilizzati dagli Inuit oggi, sia per scopi tradizionali che per scopi turistici.

Altre risposte alla domanda : La costruzione degli Inuit : costruzione; degli; inuit; Foto 2 Una gita a 4761 Belluno Antica costruzione un tempo adibita a fienile|; Lavorano alla costruzione di case; Luogo di costruzione anche navale; costruzione rurale per stoccare foraggio; Relativo alla costruzione di case; Quello degli USA con capitale Des Moines; Jacques cantautore belga degli Anni 60; Una card all interno degli smartphone; Una veste degli antichi romani; Uno degli avvocati in causa; Territorio canadese degli inuit istituito nel 1999; Diminuit i di colore; Comprendono gli inuit ; Molto diminuit o di intensità; La tipica casa degli inuit ;

Cerca altre Definizioni