Alta costruzione verticale degli scacchi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Alta costruzione verticale degli scacchi' è 'Torre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TORRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Alta costruzione verticale degli scacchi" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Alta costruzione verticale degli scacchi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Torre? La torre è un pezzo degli scacchi caratterizzato da un'altezza notevole rispetto agli altri pezzi, che permette di muoversi lungo le righe e le colonne del tabellone. La sua presenza nelle partite rappresenta una strategia importante per controllare vaste aree e proteggere altre pedine. La torre può essere utilizzata anche per effettuare mosse di arrocco, garantendo maggiore sicurezza al re. La sua capacità di spostarsi in linea retta su lunghe distanze la rende fondamentale nelle tattiche di gioco.

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Alta costruzione verticale degli scacchi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Torre

Per risolvere la definizione "Alta costruzione verticale degli scacchi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Alta costruzione verticale degli scacchi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Torre:

T Torino O Otranto R Roma R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Alta costruzione verticale degli scacchi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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