La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Comprendono gli Inuit' è 'Eschimesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESCHIMESI

Curiosità e Significato di Eschimesi

La parola Eschimesi è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Eschimesi.

Perché la soluzione è Eschimesi? Gli Eschimesi sono un popolo indigeno che vive nelle regioni artiche del Nord America e della Groenlandia. Conosciuti per le loro abili tecniche di sopravvivenza in ambienti estremi, sono celebri per le abitazioni di ghiaccio (igloo) e per la pesca sulla neve. La parola rappresenta quindi un gruppo etnico adattato alle sfide del freddo estremo, simbolo di resilienza e tradizione.

Come si scrive la soluzione Eschimesi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Comprendono gli Inuit", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

M Milano

E Empoli

S Savona

I Imola

