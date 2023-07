Articolo neutro tedesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Articolo neutro tedesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DAS

L'articolo neutro tedesco "das" è una delle tre forme di articoli determinativi nella lingua tedesca, insieme a "der" (maschile) e "die" (femminile/plurale). L'uso di "das" è riservato ai sostantivi di genere neutro. Esso svolge una funzione simile all'articolo "il" in italiano. Ad esempio, si utilizza "das" davanti a parole come "Haus" (casa), "Kind" (bambino) o "Auto" (auto). L'articolo "das" rimane invariato nella forma, indipendentemente dal caso grammaticale in cui il sostantivo si trova. Questo articolo neutro viene anche utilizzato per introdurre pronomi dimostrativi o pronomi neutri come "das" stesso.

