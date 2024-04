La Soluzione ♚ Un articolo tedesco

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Un articolo tedesco. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DER

Curiosità su Un articolo tedesco: Corrispondente. gli articoli tedeschi - così come gli aggettivi e i pronomi - hanno le stesse forme plurali per tutti e tre i generi. questo articolo, ein, è usato... Der – città-stato sumera

