Alto funzionario di Polizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alto funzionario di Polizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : QUESTORE

Un alto funzionario di Polizia, come il questore, è una figura di grande importanza nell'organizzazione delle forze dell'ordine. Dotato di una vasta esperienza e competenza, il questore assume un ruolo di leadership nella gestione e nella supervisione delle attività di polizia a livello locale. Tra i suoi compiti principali vi è il mantenimento dell'ordine pubblico, la prevenzione e l'indagine dei reati, nonché la sicurezza dei cittadini. Il questore coordina le risorse umane e materiali, collabora con altre agenzie di sicurezza e autorità locali, e svolge un ruolo chiave nella pianificazione di strategie di sicurezza. La sua integrità, professionalità e capacità decisionale sono fondamentali per garantire la sicurezza e il benessere della comunità.

Josep alto rappresentante dell Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza; Sussulto salto scossone; Portare in alto ; Lo e un salto nel buio; La finestra aperta in alto ; Un funzionario di banca che si occupa di prestiti; funzionario di Polizia; Un funzionario del confine; Alto funzionario pubblico; Un alto funzionario della Polizia; Reparto della polizia ; Una vettura della polizia in servizio di vigilanza; Un operazione della polizia ; Funzionario di polizia ; La polizia dei G-men;

