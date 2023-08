Il capo della polizia in una città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il capo della polizia in una città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : QUESTORE

Significato/Curiosita : Il capo della polizia in una citta

La polizia di stato (fino al 1981 corpo delle guardie di pubblica sicurezza) è un corpo di polizia ad ordinamento civile, che fa parte delle forze di... Titolo. questore – magistrato nell'antico stato romano questore – autorità provinciale di pubblica sicurezza della repubblica italiana questore – carica... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

