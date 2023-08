Un funzionario di banca che gestisce patrimoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un funzionario di banca che gestisce patrimoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ASSET MANAGER

Significato/Curiosita : Un funzionario di banca che gestisce patrimoni

