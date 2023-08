Funzionario ottuso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Funzionario ottuso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BURICRATE

Significato/Curiosita : Funzionario ottuso

Tutti in guardia sui gravi pericoli della zona. il ponte è un "monumento" all'ottusa ostinazione dei comandi militari che, per motivi propagandistici, insistono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

