La perversione consistente nel mangiare terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La perversione consistente nel mangiare terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GEOFAGIA

Significato/Curiosita : La perversione consistente nel mangiare terra

Questo avviso finché la disputa non è risolta. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. oltre che enciclopedia di perversione, l'opera le 120 giornate... Di primati. la geofagia si verifica anche negli esseri umani ed è segnalata più comunemente tra i bambini e le donne incinte. la geofagia umana è una forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

