Smoderatezza nel mangiare

Aurea mediocritas ovvero "aurea moderazione" o "aurea via di mezzo" è una locuzione latina tratta dal poeta Orazio (Odi 2, 10, 5). Nella lingua latina il termine mediocritas non ha il valore dispregiativo che ha in italiano la parola "mediocrità", ma significa piuttosto "stare in una posizione intermedia" tra l'ottimo e il pessimo, tra il massimo e il minimo, ed esalta il rifiuto di ogni tipo di eccesso, invitando a rispettare il "giusto mezzo".