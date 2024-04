La definizione e la soluzione di 7 lettere: Far mangiare a volontà. SAZIARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: Basket Case è un film del 1982 diretto da Frank Henenlotter. Il soggetto presenta reminiscenze della storia a fumetti The Basket!, contenuta in The Haunt of Fear #7 del maggio/giugno 1951, in cui il personaggio principale portava sempre in una cesta il proprio gemello siamese, ridotto alla sola testa dopo la separazione, il quale lo obbligava a saziare i suoi appetiti. A sua volta, questo fumetto era una rielaborazione del racconto Il nano (The Mannikin, 1937) di Robert Bloch.

saziare (vai alla coniugazione)

mandar via l'appetito (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

sa | zià | re

Pronuncia

IPA: /sat'tsjare/

Etimologia / Derivazione

dal latino satiare, derivazione di satis cioè "abbastanza"

Sinonimi

sfamare, riempire, rimpinzare, ingozzare, satollare, saturare

( per estensione ) annoiare, disgustare, infastidire, nauseare, stancare, stomacare, stuccare, stufare, tediare,

annoiare, disgustare, infastidire, nauseare, stancare, stomacare, stuccare, stufare, tediare, (senso figurato) accontentare, appagare, colmare, esaudire, soddisfare





