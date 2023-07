Il continente con la Terra di Marie Byrd - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il continente con la Terra di Marie Byrd. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANTARTIDE

Significato/Curiosita : Il continente con la terra di marie byrd

il 1961 la terra di marie byrd, compresa fra il territorio antartico britannico e la terra di ross, completava la divisione politica del continente antartico... Argomento in dettaglio: antartide occidentale, antartide orientale, altopiano antartico e monti transantartici. l'antartide è una delle otto ecozone... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

