La Soluzione ♚ Compie il periplo di un continente La definizione e la soluzione di 16 lettere: Compie il periplo di un continente. CIRCUMNAVIGATORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Compie il periplo di un continente: La spedizione di Ferdinando Magellano fu la prima circumnavigazione del globo terrestre che ebbe inizio martedì 20 settembre 1519 dal porto di Sanlúcar de Barrameda e si concluse sabato 6 settembre 1522 al porto di Sanlúcar de Barrameda e l'8 settembre a Siviglia, da dove era iniziata, da una flotta di cinque navi (chiamate Caracche), capitanate dall'esploratore portoghese Ferdinando Magellano al servizio della Corona spagnola. Dopo la morte di Magellano nelle Filippine, nell'aprile 1521 il comando della spedizione venne preso dall'esploratore spagnolo Juan Sebastián Elcano e dal veneziano Antonio Pigafetta Il viaggio si concluse con gravi ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La spedizione di Ferdinando Magellano fu la prima circumnavigazione del globo terrestre che ebbe inizio martedì 20 settembre 1519 dal porto di Sanlúcar de Barrameda e si concluse sabato 6 settembre 1522 al porto di Sanlúcar de Barrameda e l'8 settembre a Siviglia, da dove era iniziata, da una flotta di cinque navi (chiamate Caracche), capitanate dall'esploratore portoghese Ferdinando Magellano al servizio della Corona spagnola. Dopo la morte di Magellano nelle Filippine, nell'aprile 1521 il comando della spedizione venne preso dall'esploratore spagnolo Juan Sebastián Elcano e dal veneziano Antonio Pigafetta Il viaggio si concluse con gravi ... circumnavigazione ( approfondimento) f(pl.: circumnavigazioni) (marina) giro del globo, di un continente o di un'isola per via mare Sillabazione cir | cum | na | vi | ga | zió | ne Pronuncia IPA: /tirkumnaviga'tsjone/ Etimologia / Derivazione dal latino circumnavigare Sinonimi periplo Parole derivate circumnavigatore Termini correlati navigazione, magellanico Varianti (antico) circonnavigazione Altre Definizioni con circumnavigatore; compie; periplo; continente; Nell Iliade compie epici duelli con Ettore; Si compie attraverso un fiume; Si compie salendo a bordo; È detta il Continente Bianco; È il più grosso animale del nostro continente; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Compie il periplo di un continente

CIRCUMNAVIGATORE

C

I

R

C

U

M

N

A

V

I

G

A

T

O

R

E

Lae verificata di 16 lettere per risolvere 'Compie il periplo di un continente' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.