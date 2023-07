Che avviene nello stesso momento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che avviene nello stesso momento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SINCRONO

Significato/Curiosita : Che avviene nello stesso momento

Inglese twisting moment o twisting couple, da non confondere con torque, che invece è sinonimo di momento meccanico in generale) è un momento meccanico applicato... Wikimedia commons contiene immagini o altri file su motore sincrono (en) motore sincrono, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. portale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Che avviene nello stesso momento : avviene; nello; stesso; momento; Il rito matrimoniale che non avviene in comune; Che avviene in due step; avviene nel forno; Vi avviene la riproduzione di tutte le anguille; Nel suo cortile avviene l alzabandiera; Sconfissero il colonnello Custer a Little Big Horn; nello sport è sinonimo di record; Un pannello dell armadio; Un autorità nello stabilimento; La cagnetta nello Sputnik; Chi è causa del suo pianga se stesso ; Girare velocemente su se stesso ; Lo stesso altrettanto; Lo stesso che medici; Lo stesso che veronesi; Il sapere intervenire al momento giusto; Un momento della fisica; Scocca nel momento giusto; momento in cui l uccellino rompe l uovo; momento difficile;

