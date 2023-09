Avviene sempre attraverso una porta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avviene sempre attraverso una porta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ENTRATA

Significato/Curiosita : Avviene sempre attraverso una porta

Delle fonti. la porta santa è quella porta di una basilica che viene murata per essere aperta solo in occasione di un giubileo. la prima porta santa creata... Iniziano con o contengono il titolo. entrata – in economia entrata o atrio o ingresso – in architettura entrata o ingresso o input – in informatica e... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Avviene sempre attraverso una porta : avviene; sempre; attraverso; porta; avviene su una banchina; avviene quando si copia un opera d arte; Il fenomeno per cui una reazione fisica avviene in ritardo; Il rito matrimoniale che non avviene in comune; Che avviene nello stesso momento; Cammina sempre sulla punta dei piedi; È sempre lucido; Non sempre è legale; È sempre sconsigliabile farlo nel buio; Non sempre bisogna fidarsi della propria; Infisso che fa ombra attraverso lamine oblique; attraverso la voce e la bocca; Trasmissione attraverso il patrimonio cromosomico; Traforo attraverso la montagna; Che si snoda attraverso la più grande regione russa; Si porta sulle spalle; Il piatto più importa nte di un banchetto; porta rsi in quota; Sport che comporta l uso della maschera; I domenicani lo porta no bianco;

Cerca altre Definizioni