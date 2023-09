Avviene quando il grano è biondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avviene quando il grano è biondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MIETITURA

Significato/Curiosita : Avviene quando il grano e biondo

Dell'elezione il presidente del comitato varia comunica i risultati e proclama eletto il vincitore. la "prova di coraggio" avviene il giovedì antecedente il trasporto... Citazioni di o su mietitura wikizionario contiene il lemma di dizionario «mietitura» wikimedia commons contiene immagini o altri file su mietitura portale agricoltura:... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

