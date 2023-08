Fuori tempo non simultaneo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fuori tempo non simultaneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASINCRONO

Significato/Curiosita : Fuori tempo non simultaneo

Partire dal 1963. ha per protagonista un signore del tempo, cioè un alieno viaggiatore del tempo, dalle sembianze umane che si fa chiamare semplicemente... Superiore al campo rotante dello statore, il motore asincrono può essere utilizzato come generatore asincrono con o senza l'utilizzo di condensatori a seconda... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

