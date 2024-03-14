Lo stesso che orecchioni

SOLUZIONE: PAROTITE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo stesso che orecchioni" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo stesso che orecchioni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Parotite? La parotite è una malattia infettiva che colpisce le ghiandole salivari, causando gonfiore e dolore alle mascelle. È spesso nota come orecchioni, termine popolare con cui si indica questa condizione. La diffusione avviene principalmente attraverso le goccioline di saliva. La vaccinazione rappresenta una misura efficace per prevenirla. La malattia può causare complicazioni, ma nella maggior parte dei casi si risolve con il tempo.

Se la definizione "Lo stesso che orecchioni" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo stesso che orecchioni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Parotite:

P Padova A Ancona R Roma O Otranto T Torino I Imola T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo stesso che orecchioni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

