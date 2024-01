La Soluzione ♚ Un identità digitale per usufruire di servizi online

Un identita digitale per usufruire di servizi online: Dei servizi (cns) è un documento personale italiano che contiene informazioni di natura fiscale e sanitaria e consente di usufruire di vari servizi pubblici... Curiosità su: Dei servizi (cns) è un documento personale italiano che contiene informazioni di natura fiscale e sanitaria e consente di usufruire di vari servizi pubblici... Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (in acronimo SPID) è il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti. Cittadini e imprese possono accedere a tali servizi con un'identità digitale unica che ne permette l'accesso e la fruizione da qualsiasi dispositivo. È stato introdotto per ovviare al fatto che il moltiplicarsi di servizi online costringeva i cittadini ad avere un numero sempre crescente di credenziali di accesso. SPID soddisfa la necessità di poter disporre di un unico set di credenziali in grado di garantire l’accesso a qualsiasi servizio web. Un sistema semplice per l’utente finale, normalizzato a livello nazionale, non esclusivo ma inclusivo, integrabile al sistema europeo. L'identità SPID si ottiene facendone richiesta a uno degli identity provider (gestori di identità digitale), che è possibile scegliere liberamente fra quelli autorizzati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). L'autenticazione con SPID si declina in tre livelli di sicurezza delle credenziali, a seconda della tipologia di servizio. SPID fa parte del sistema definito dal regolamento UE eIDAS. Oltre alle funzioni previste da eIDAS a livello europeo, una innovazione solo italiana è la possibilità del suo utilizzo per firmare digitalmente documenti (cosiddetta "Firma SPID"), cosa che ha consentito dal 2021 la sottoscrizione digitale delle proposte referendarie. Italiano Acronimo / Abbreviazione SPID ( approfondimento) (neologismo) sistema pubblico di identificazione informatica che permette l'entrata con una sola password ai servizi della pubblica amministrazione il cambio del medico può essere effettuato autenticandosi al sito di Regione Lombardia- Fascicolo sanitario elettronico con identità digitale SPID Sillabazione Divisione in sillabe mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Etimologia / Derivazione Sistema Pubblico Identità Digitale

