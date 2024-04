La Soluzione ♚ Cittadino importato La definizione e la soluzione di 7 lettere: Cittadino importato. ORIUNDO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Cittadino importato: Un oriundo (dal latino oriundus, derivato dal verbo orior, ovvero "nascere, trarre origine") è una persona nativa e residente in un luogo differente da quello d'origine dei propri genitori o ascendenti in genere. Fenomeno strettamente legato ai movimenti migratori, è estremamente diffuso nel mondo: per fare un esempio, si stima che gli oriundi italiani siano complessivamente circa 80 milioni. Il termine divenne noto fin dagli anni trenta del XX secolo quando il calcio professionistico italiano iniziò a importare dal Sudamerica numerosi atleti figli di connazionali espatriati cui spesso fu conferita la cittadinanza al fine di poter giocare ... Altre Definizioni con oriundo; cittadino; importato; Un treno cittadino; Un cittadino del mondo; Elio il regista di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto; Gallinaceo domestico importato dai conquistadores; Cerca altre soluzioni cruciverba

